E’ sempre 11 luglio, orgoglio ed emozione: Mattarella come Pertini

Quelli non più giovanissimi se lo ricorderanno. Quel suo alzarsi in piedi, abbottonarsi la giacca, agitare la pipa dicendo (con labiale chiarissimo): “Non ci prendono più”. Un orgoglio tutto italiano quello dell’ allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Era l’ 11 luglio 1982. Nello stesso giorno, dopo 39 anni anni, una scena che si ripete. “L’orgoglio di Mattarella e quell’esultanza alla Pertini” scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. La Coppa è nostra, ai rigori, ed esulta anche il presidente della Repubblica, Mattarella, presente a Wembley. Tornano alla mente le immagini di altri successi meravigliosi. Quella esultanza ‘alla Pertini’ di Mattarella, dopo il gol di 1-1. Poi l’incontro con Berrettini e infine i complimenti di Infantino. Una serata speciale anche per il presidente della Repubblica che oggi riceverà gli Azzurri a Roma.