E’ Donnarumma il miglior giocatore di Euro 2020

Ieri sera, nella finale contro l’Inghilterra, si è confermato ancora una volta fondamentale per la vittoria, è lui, Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere di Castellammare di Stabia, anche per questo, ha vinto il premio come miglior calciatore dei campionati Europei, una vittoria nella vittoria, che ha messo ancora più sul tetto d’Europa i ragazzi di Mancini. Fondamentali sono state le sue parate ai rigori, in special modo l’ultimo ieri fermando i tiri prima di Sancho e poi di Saka. Dopo la partita, Donnarumma è stato il primo a salire sul podio, ritirando il suo premio direttamente dalle mani del presidente della Uefa Alexander Ceferin.