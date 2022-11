Di Marzio: “Il Napoli ha bisogno di calciatori esperti come Bonucci e Chiellini. Su Spalletti sono perplesso..”

Intervenuto su Radio Marte l’ex allenatore Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli, spaziando su diversi temi: “Se mi aspetto cessioni eccellenti? Difficili che ce ne siano. Per Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, ad esempio, il presidente Aurelio De Laurentiis chiede cifre che non stanno né in cielo né in terra. Acquisti? Escono nomi nuovi ogni giorno, io però da Luciano Spalletti mi aspetto che capisca perché la squadra è venuta meno nella personalità contro il Verona e che intervenga sulla testa dei giocatori. Se la squadra non ha trascinatori non può fare come l’Italia all’Europeo, dove abbiamo visto che differenza fanno calciatori come Giorgio Chiellini e Leandro Bonucci, due tipologie di atleti e professionisti che il Napoli non ha. Ci servono giocatori con gli attributi, di qualità e classe anche nella testa. Spalletti è un tecnico importante, con una carriera di tutto rispetto; il fatto che abbia accettato una situazione di questo tipo a Napoli, ve lo confesso, mi lascia con parecchi dubbi. Sono perplesso”.

Factory della Comunicazione