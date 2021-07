Da Donnarumma a Pedri: i premi individuali di Euro 2020

L’Italia è Campione d’Europa. Ha battuto in finale l’Inghilterra “padrona di casa”. Oltre alle squadre in finale, premiate con le medaglie, nel torneo anche premi individuali.

Miglior giocatore del Torneo: Gianluigi Donnarumma: In un’Italia da sogno, il premio lo porta a casa il nostro numero… 21. Protagonista per tutto il torneo, Gigio ha subito solo 3 gol ed è diventato l’eroe dei calci di rigore: 1 parato in semifinale contro la Spagna, 2 in finale, tra cui quello decisivo che ci ha consegnato la Coppa.

Il Miglior giovane: Eleggibili al premio erano i giocatori nati dopo il 1 gennaio 1998. A vincerlo è il talento spagnolo classe 2002 Pedri, protagonista della cavalcata che ha portato la Spagna in semifinale. 1 solo minuto saltato in tutta la fase finale, contro l’Italia ha giocato forse la sua miglior partita, con un totale di 65 passaggi riusciti su 66.

Da aggiungere, poi, il capocannoniere del torneo, che è stato Cristiano Ronaldo, con 5 reti e il miglior assistman, lo svizzero Steven Zuber, con 4 assist in 4 partite.

