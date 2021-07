A breve il Napoli partirà per il ritiro di Dimaro Folgarida, e comincia quindi da oggi l’avventura di Luciano Spalletti come tecnico azzurro. Come scrive Repubblica, oggi l’allenatore si unirà ai giocatori a Castel Volturno dove li aspetta una giornata di tamponi. Sono attesi anche giocatori di rientro, come Luperto e Ounas, che Spalletti valuterà proprio in occasione del ritiro. Da domani poi cominceranno i test atletici e le visite mediche.

Fonte cn24