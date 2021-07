Approfondimento e grafici di A. Pisciotta – Di Lorenzo, prova di maturità superata

Approfondimento su Giovanni Di Lorenzo, calciatore del Napoli. Ieri, durante la finale di Euro 2020, il terzino azzurro ha terminato la partita giovando fino al 120′ minuto.

Tocchi effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dal terzino italiano. Il totale dei tocchi di Giovanni Di Lorenzo è 113 su 1079 totali della nazionale italiana.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Di Lorenzo. Per un parziale di 86 passaggi su 820 totali della squadra italiana. Il difensore azzurro ha avuto l’83,6% di passaggi riusciti, una media abbastanza alta.

Zona di gioco

Infine, in questo grafico possiamo vedere la posizione media del terzino italiano, Di Lorenzo, al suo posto, ovvero sulla fascia destra, dove si nota che si spinge fino a centrocampo, e con qualche sprazzo anche fino a fondo campo. E la sua valutazione finale della partita è di 7.51 su 10, risultando essere il secondo degli azzurri, solo dietro a Bonucci, migliore in campo.

Conclusioni

La partita terminerà ai rigori con la vittoria dell’Italia per 3-2 contro una buona Inghilterra. Il terzino azzurro ha fornito una ottima prova, seppur il goal subito al 2′ minuto arrivi con l’uomo alle sue spalle. Ha spinto quando c’era da spingere e ha contenuto quando c’era da farlo. Ormai il terzino che solo 5 anni fa vestiva la maglia del Matera in Serie C, è Campione d’Europa con l’Italia. Ma dovremmo aspettare per rivederlo sul campo, in quanto stando alla conferenza stampa di Spalletti, i calciatori impegnati con le nazionali salteranno il ritiro di Dimaro, e si aggregheranno alla squadra al ritiro di Castel di Sangro.

Premi qui per seguire le altre notizie sul ritiro del Napoli

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta