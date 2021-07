[Video] Infortunio a Lozano durante Messico Trinidad. Primi aggiornamenti dai media nordamericani

Prima gara della Gold Cup per il Messico del c.t. Tite che ha sfidato nella notte Trinidad e Tobago. Ma per il Napoli non ci sono buone notizie per il “Chucky” Lozano. L’esterno destro della squadra azzurra si è scontrato con il portiere ospite, testa contro ginocchio ed ha perso i sensi, dove c’è un taglio profondo all’occhio. Portato in Ospedale nel Texas sono arrivati i primi aggiornamenti dal corrispondente della Tv nordamenricana Gerardo Velasquez. “Il giocatore è cosciente e stabile e in questo momento lo stanno sottoponendo ad ulteriori accertamenti per esami più approfonditi. Ha subito una commozione celebrale che per fortuna non ha subito conseguenze”. Per la cronaca la sfida è terminata 0-0 con il dominio del Messico che non ha sfruttato le numerose occasioni da gol. Il suo compagno di squadra il centrocampista Efrain Alvarez ha detto in mixed zone che Lozano è stato operato e sarà necessario un intervento chirurgico. Seguiranno aggiornamenti.

La Redazione