Tutti i colori di una finale che ha scelto di essere “classica”

Una finale a colori, ma quelli classici, stavolta. Niente rivoluzione cromatica, niente alternative, un minimo di tradizione che non guasta. Per la gara di questa sera a Wembley si torna all’ antico, tornano i fondamentali e Italia-Inghilterra si giocherà con gli azzurri in azzurro e i bianchi in bianco. I portieri si divideranno colori più sgargianti. Donnarumma in completo giallo. Pickford in verde. Di rosa vestito sarà l’arbitro Kuipers, si proprio lui, quello del rigore generoso ai “padroni di casa”.