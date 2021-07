Spalletti aspetta Osimhen. Fissato il giorno del suo arrivo a Napoli

Il Napoli di Luciano Spalletti inizierà ufficialmente domani, quando arriveranno i giocatori al Konami Training Center di Castel Volturno. Tra questi anche la punta nigeriana Victor Osimhen. L’ex Lille vuole lasciarsi alle spalle una stagione tra problemi fisici vari e il Covid-19 di inizio anno. L’allenatore di Certaldo ha grande dimestichezza con i bomber, tatticamente sa come metterli nelle condizioni migliori per fare gol. Per Osimhen è una stagione importante, avrà la possibilità, sin dal primo giorno di ritiro di migliorarsi come doti e caratteristiche, per cercare di essere completo come centravanti. I due ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro serviranno a questo per migliorarlo sempre più e diventare uno dei più forti nel suo ruolo. Il nigeriano non vede l’ora.