Il mercato di serie B, mai come quest’anno, è davvero affascinante e il Parma è già una delle protagoniste. Dopo il ritorno di Buffon, l’acquisto di Vasquez e in panchina del campano Enzo Maresca, ne sta per arrivare un altro. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, al club dei ducali è davvero ad un passo Gennaro Tutino, protagonista della promozione in A con la Salernitana ed è pronto a ripetersi in terra emiliana.

La Redazione