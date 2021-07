Il Napoli è sempre in pole per Emerson Palmieri del Chelsea, anche se la richiesta e l’offerta sono abbastanza distanti. Se l’operazione però dovesse sfumare, ecco che il club partenopeo virerebbe su Reinildo Mandava, 27 anni, del Lilla, per il quale l’interesse non è mai sfumato. Il tutto però è legato alla cessione di Mario Rui, che dovrebbe andare al Galatasaray.

Il Mattino