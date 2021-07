Se dovessero arrivare i saluti di Fabian Ruiz, tre nomi nel mirino

Dopo un Europeo che non si può non definire sotto tono, non si sa come si evolverà il mercato di Fabian Ruiz. Di certo c’è il fatto che lo spagnolo non abbia rinnovato con il Napoli e quindi, potrebbe andar via. Comunque, a prescindere dal futuro dell’ ex Betis, in casa partenopea, un centrocampista dovrebbe arrivare di sicuro. A scriverlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Piace Florian Grillitsch dell’Hoffenheim, che ha queste caratteristiche. E piace pure Sander Berge, dello Sheffield United, e Morten Thorsby della Sampdoria. Molto, comunque, dipenderà dal futuro di Fabian Ruiz, se dovesse andare via, allora saranno due gli acquisti per il centrocampo”.