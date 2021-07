Oltre Vaclik, il Napoli guarda in Italia per il vice-Meret

Il Napoli ha diversi reparti che sta osservando con molta attenzione e uno di questi è il ruolo del portiere. Meret sarà il titolare per la prossima stagione e si cercherà di capire chi sarà il suo vice. Difficilmente sarà Ospina visto che vuole essere titolare e quindi non mancano i nomi. Il primo è Vaclik, da tempo bloccato dal club azzurro. Altri calciatori nella lista di Giuntoli, come riporta il CdS, giocano in Italia. Si tratta di Sirigu del Torino e Consigli del Sassuolo.

La Redazione