Napoli multi-sfaccettato, ma con dei punti fermi: Spalletti al lavoro

Sarà un Napoli a più volti, quello di Spalletti. Almeno questo è sembrato dalle parole del tecnico in conferenza. Un’idea di base da sviluppare sempre tenendo presente i vari momenti di un match, di conseguenza gli azzurri dovranno essere pronti a fare “più cose”. Alcuni punti fermo però ci sono, tra questi Di Lorenzo, incedibile, stesso discorso per Meret e Osimhen. Il centravanti nigeriano sarà a Dimaro e Spalletti comincerà a lavorarci per farlo crescere ulteriormente. Importantissimo sarà il compito dei terzini, a sinistra l’obiettivo è Emerson Palmieri, il Napoli proseguirà il lavoro con il Chelsea per arrivare al terzino brasiliano naturalizzato italiano protagonista nella nazionale di Mancini. Mario Rui potrebbe andare al Galatasaray, la trattativa prosegue. Ghoulam prosegue il percorso riabilitativo in attesa di unirsi ai compagni per gli allenamenti. A destra Di Lorenzo e Malcuit, il terzino francese tornato per fine prestito dalla Fiorentina che ha postato un video sui social di suoi momenti in maglia azzurra scrivendo «Batteria ricaricata. Partiamo».

Il Mattino