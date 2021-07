Napoli-Emerson Palmieri, segnali incoraggianti e nei prossimi giorni l’incontro con il suo agente

In conferenza stampa, quando si è fatto il nome di Emerson Palmieri, il tecnico Luciano Spalletti ha ironizzato anche sull’eventuale telefonata. In realtà le parti si sono sentite e l’italo-brasiliano del Chelsea sarebbe contento di essere allenato di nuovo dal mister di Certaldo. Il laterale mancino, come riporta la Gazzetta dello Sport, si spalmerebbe l’ingaggio che è di 4,5 milioni. Adesso la palla passa ai club, la società di De Laurentiis chiederebbe uno sconto a quella dei “blues”. Prima offerta sarà sui 10 milioni, L’incontro tra Giuntoli e l’agente di Emerson Palmieri Pino Zahavi, servirà per avere una strategia e convincere il Chelsea.

La Redazione