Pronti due colpi per la Virtus Francavilla in Serie C, secondo quanto riportato da Sky Sport. I brindisini avrebbero chiuso per l’acquisto di Mario Prezioso, centrocampista in arrivo dal Napoli, dopo aver già militato a Francavilla un paio di stagioni fa, e il centrocampista classe 2001 Sergio Maselli, che ricoprirà la casella di Under in mezzo al campo.

da TMW