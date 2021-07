La Regina d’Inghilterra, Elisabetta II: “Le mie congratulazioni…”

La Regina d’Inghilterra, Elisabetta II:

“Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore. E ho visto cosa significava per i giocatori, la dirigenza e lo staff raggiungere e vincere la finale di un importante torneo internazionale di calcio. Voglio inviare le mie congratulazioni e quelle della mia famiglia a tutti voi per aver raggiunto la finale dei Campionati Europei, ed inviare i miei auguri per domani con la speranza che la storia possa registrare non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l’impegno e l’orgoglio con cui vi siete comportati”.

Fonte: sportmediaset.mediaset.it