Jorge Theiler (vice c.t. Messico): “Lozano? Dopo la paura, ora siamo più sereni. Ora conta l’uomo, non il calciatore”

Nella notte si è giocato il primo match del Messico contro Trinidad e Tobago per la Gold Cup, punteggio finale di 0-0. Per il Napoli e i suoi tifosi però sono stati momenti davvero complicati, quando hanno saputo della botta forte presa da Lozano con lo scontro con il portiere ospite. Il “Chucky” è uscito in barella, con il collare ed un forte taglio vicino all’occhio. Il vice c.t. del Messico Jorge Theiler ha aggiornato sulle condizioni dell’esterno destro. “Abbiamo visto Lozano sdraiato al suolo – le sue parole in conferenza stampa – e abbiamo vissuto attimi di disperazione. Siamo rimasti sgomenti per il colpo, pensavamo che avesse influito molto sulla sua salute e ci siamo preoccupati. Ora siamo tutti più tranquilli, sappiamo che sta bene. Ora pensiamo alla salute del Chucky, affinché si riprenda al meglio. E’ questa la cosa fondamentale. Non pensiamo al Lozano calciatore, ma all’uomo”.

