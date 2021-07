Insigne, stasera il cuore di Napoli batterà a Wembley

Lorenzo Insigne sarà uno dei protagonisti della finale di Euro2020 che si giocherà stasera a Wembley tra Italia e Inghilterra. Un napoletano, giocatore del Napoli che sarà protagonista della conquista dell’Europa. Il cuore di Napoli batterà nella notte europea, e prima di lui solo per un altro napoletano è successo. Antonio Juliano nella finale dell’8 giugno 1968 pareggiata 1-1 contro la Jugoslavia ma che non giocò in quella ripetuta due giorni dopo e vinta 2-0 dagli azzurri; l’ex capitano del Napoli che giocò anche gli ultimi 16 minuti della finale dei mondiali 1970 in Messico contro il Brasile.

Il Mattino