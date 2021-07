Insigne ha già “punito” gli inglesi una volta, anzi due

Lorenzo Insigne al quale Mancini non ha mai rinunciato, potrebbe essere l’arma in più anche stasera contro gli inglesi. In realtà Il Magnifico ha già segnato contro l’Inghilterra, nell’amichevole del 27 marzo 2018, e Insigne segnò il gol dell’1-1 quando allora sulla panchina azzurra c’era Di Biagio. Dalla gara successiva il ct fu Mancini, ed Insigne non è mai mancato, tranne che per qualche infortunio o indisponibiltà. E anche con l’Italia Under 21 Lorenzo ha segnato un gol importante che portò la nazionale alla finale con la Spagna.

Il Mattino