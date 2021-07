I campioni dei Mondiali ’82 scrivono una lettera ai ragazzi di Mancini

A distanza di 39 anni l’Italia si trova ancora una volta a giocare una finale, stavolta ai campionati europei. L’11 luglio del 1982 infatti la Nazionale di Bearzot batteva la Germania al Santiago Bernabeu, vincendo la Coppa del Mondo. E per l’occasione, i campioni dell’82 hanno voluto scrivere una lettera ai ragazzi di Mancini che stasera affronteranno l’Inghilterra per la finale di Euro 2020 a Wembley. Le firme in calce sono quelle dei protagonisti, con Mariella Scirea che firma per il grande difensore, Federica Rossi per Pablito, la figlia Cinzia per Bearzot e Paolo Maldini per papà Cesare, allora allenatore in seconda.

“In queste settimane abbiamo rivisto in voi tanto, tantissimo di noi e della nostra storia, sportiva ed umana. Nel vostro coraggio, nella vostra passione, nel vostro senso di appartenenza, nel vostro slancio in avanti dopo un periodo difficile, ci siamo ritrovati.

Le storie belle non si dimenticano mai perché non finiscono mai; diventano emozioni che rimangono nel tempo, ricordi che si rafforzano, passando di cuore in cuore, di memoria in memoria. Sarà così anche per voi.

Comunque vada.

Grazie per averci fatto rivivere tutto questo, per averci fatto sentire, ancora una volta, giovani e senza paura e per aver dimostrato che dentro ogni italiano c’è una forza profonda, grande, e spesso imprevedibile, che nei momenti difficili esplode e rende possibili anche le imprese che non lo sembrano.

Osate sempre, sognate il futuro che potete costruire.

E adesso andate a Londra, scendete su quel campo e date il massimo come avete sempre fatto… le storie belle non finiscono mai!

Forza ragazzi.