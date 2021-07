[Grafico] Euro 2020: Italia/Inghilterra, il c.t. Mancini punterà sull’11 base. Un dubbio per Southgate

Questa sera a Wembley si giocherà la finale di Euro 2020 tra i padroni di casa dell’Inghilterra e l’Italia. Per gli azzurri c’è l’occasione per salire sul tetto d’Europa e per farlo punterà sull’11 base visto contro la Spagna. Si deciderà all’ultimo sull’attacco con Immobile in vantaggio su Belotti. Per la squadra del c.t. Southgate invece un dubbio sull’esterno destro d’attacco Saka oppure Foden, con quest’ultimo non al meglio fisicamente. Per il resto Kane di punta e occhio a Sterling del City.