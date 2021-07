Euro 2020 – Insigne punto fermo di Mancini anche in finale

Stasera l’Italia affronterà l’Inghilterra nella finale di Euro 2020 e il ct azzurro si affiderà ancora a Lorenzo Insigne come punto fermo nel suo 4-3-3. “L’esterno sinistro del tridente offensivo, l’uomo di raccordo tra centrocampo e attacco, uno degli elementi fondamentali per l’equilibrio tattico dell’Italia, Insigne, infatti, si accentra per ricevere palla, là dà in profondità alla punta centrale, oppure la gira all’esterno desto o l’appoggia a un centrocampista per proseguire il giro palla, oppure fa volare a sinistra il terzino: fondamentale quindi per la costruzione della manovra offensiva del Napoli e nello stesso tempo preziosissimo per il suo lavoro in fase di non possesso e i suoi rientri continui sulla fascia per dare un aiuto ai centrocampisti e ai difensori”.

Il Mattino