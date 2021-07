Centrocampo – Spalletti ricomincia da tre più Zielinski

A parte l’ormai atavica richiesta a più voci del terzino sinistro, il Napoli dovrà operare anche a centrocampo. Bakayoko è tornato al Chelsea per fine prestito e andrà sostituito. Diversi i nomi che circolano ed i profili presi in considerazione, dall’austriaco Grillitsch dell’Hoffenheim a Zakaria del Borussia Mönchengladbach. In ritiro, intanto, a Dimaro, ci saranno Demme, Lobotka e Elmas e Spalletti ricomincerà con loro tre nei due ruoli di centrali con il macedone che sarà anche alternato con Zielinski nel ruolo di trequartista. Il polacco è monitorato a vista da alcuni club di Premier League. Il pezzo pregiato è Fabian Ruiz che ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha rinnovato, lo spagnolo è nelle mire di Barcellona e Real Madrid già da un po’. Occorrerà vedere se quest’ultimo Europeo, decisamente in ombra, abbia modificato le intenzioni delle big di Liga.

Il Mattino