Nata a Bari il 4 luglio del 2002, Ilaria Capitanelli è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Laterale sinistro, Capitanelli ha già collezionato 34 gettoni di presenza in Serie A con la Pink Bari, 19 dei quali nell’ultima stagione (14 volte è partita titolare). Ha realizzato anche una rete, la sua prima in carriera in A, in occasione di Pink Bari-San Marino.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile