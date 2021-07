La Copa America, dopo 28 anni anni è stata vinta dall’Argentina di Lionel Messi. Il trofeo va quindi all’albiceleste che è andata in finale grazie ad un gol di Angel Di Maria. L’Argentina ha battuto il Brasile di Neymar per 1-0, in un match tesissimo data l’importanza, ma che ha visto i vincitori dominare per quasi tutta la gara. Vittoria importante anche perchè giocata al Maracanà, tempio del calcio brasiliano.

Fonte Tuttomercatoweb