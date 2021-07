AdL incontrerà Ramadani per il futuro di K2 e Maksimovic

Il Napoli sa perfettamente che sarò un mercato non semplice, soprattutto per le cessioni e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in merito. In città è previsto l’arrivo di Fami Ramadani per parlare del futuro di Koulibaly e Maksimovic. Sul difensore senegalese ci sarebbe l’interesse del Manchester United, mentre per il giocatore serbo la volontà è di sedersi attorno ad un tavolo per il rinnovo. Il ragazzo è felice di restare in azzurro, come la sua famiglia e si cercherà il modo di venirsi incontro.

La Redazione