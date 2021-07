[Video] Copa America – Colombia-Perù 3-2, medaglia di bronzo per l’azzurro Ospina anche se in panchina

Questa notte la Colombia ha affrontato il Perù, sfida valevole per il terzo/quarto posto di Copa America. Ospiti pericolosi con Lapadula e Pena, ma la mira di entrambi non è precisa. Perù che passa in vantaggio alla fine del primo tempo con Yotun, tir impreciso, nulla da fare per Vargas. Ad inizio ripresa pareggio dei “cafeteros”, punizione a giro precisa, nulla da fare per il portiere avversario. Lapadula, ottima la sua Copa America, coglie la traversa. La Colombia passa in vantaggio con una conclusione precisa dal limite dell’area da parte di Luis Diaz. Il Perù però non si arrende e pareggia con il colpo di testa della punta del Benevento ed ex di Milan e Pescara. I “cafeteros” in pieno recupero realizzano il gol del successo con il tiro a giro sotto l’incrocio da parte di Luis Dias. Medaglia di bronzo per la Colombia. Stanotte invece la supersfida tra il Brasile e l’Argentina, ovvero Messi contro Neymar.