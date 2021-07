UFFICALE – Francesca Imprezzabile neo centrocampista del Napoli femminile

Francesca Imprezzabile, nata a Piacenza il 17 gennaio 2001, è una nuova centrocampista del Napoli Femminile. Nonostante la giovane età, Imprezzabile ha già collezionato 39 presenze in A, 21 delle quali nell’ultima stagione con la Florentia (otto volte è partita titolare). Prima di approdare in azzurro ha giocato due anni in Toscana ed in precedenza ha vestito la maglia del Sassuolo.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile