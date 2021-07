Tomas Vaclik, portiere: interesse del Napoli

Come riportato da Sky Sport, continuano i contatti tra il Napoli che ed il portiere ceco, Tomas Vaclik. Che, terminati i Campionati Europei con la sua Nazionale, la Repubblica Ceca, non sa ancora quale maglia indosserà il prossimo anno. Ha salutato Siviglia, dopo tre stagioni in Spagna. E si candida come eventuale vice-Meret per la prossima stagione. Sono continui i contatti tra l’entourage del calciatore, che spinge per trovare una soluzione quanto prima, ed il Napoli. Il club azzurro vorrebbe Vaclik come tassello per rimpiazzare l’eventuale cessione di David Ospina. Ma, per il portiere colombiano, non c’è ancora nessun affare concreto all’orizzonte.

