SERIE B FEMMINILE – Pellegrinelli e Hjolman al Brescia

Il Brescia femminile ha voglia di essere tra le protagoniste della prossima serie B femminile, dopo le delusioni della passata stagione. Il club lombardo in un 24 ore ha piazzato due colpi importanti tra il centrocampo e l’attacco. Per la mediana è arrivata da Empoli e Napoli la giocatrice Jenny Hjolman, mentre per il reparto offensivo arriva dalla Riozzese Como e Mozzanica Giorgia Pellegrinelli. Due elementi di esperienza per le “leonesse” pronte a ruggire.

Fonte: Ufficio stampa Brescia femminile