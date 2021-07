SERIE A FEMMINILE – Deborah Salvatori Rinaldi passa al Pomigliano

Importante acquisto per il neo promosso in serie A Pomigliano femminile di coach Manuela Tesse. Arriva dall’ A.c. Milan, ma in passato ha militato anche nella Fiorentina Deborah Salvatori Rinaldi. Calciatrice di massima esperienza per l’attacco. Ecco le sue prime parole: “𝐴𝑣𝑒𝑣𝑜 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑓𝑖𝑑𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎, 𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑜 𝑙’𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒. Loro avevano bisogno di esperienza e io non vedo l’ora di godermi il calore della terra campana”.

La Redazione