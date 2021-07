Selvaggi: “L’ Inghilterra non mi ha impressionato, punto su Insigne”

Franco Selvaggi, ex campione del mondo in Spagna, nel 1982, oggi dirigente sportivo, è intervenuto in diretta in Marte Sport Live della sera sulle frequenze di Radio Marte: “L’Italia condurrà la partita, tecnicamente siamo più forti, avrà il dominio del gioco, a me l’Inghilterra non mi ha molto impressionato, l’ho vista un po’ sgonfia, però ogni partita fa storia a sè e poi giocano in casa. Spero che l’arbitro non incida. Punto su Insigne, ho un debole per lui da molto tempo”