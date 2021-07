Ribery attacca la Fiorentina dopo l’addio: “Mi hanno mancato di rispetto”

L’attaccante francese Franck Ribery dopo il mancato rinnovo del contratto da parte della Fiorentina ha parlato a Toscana TV: “Per me sono stati due anni veramente belli. Non sono stati facili, però sono molto contento perché ho conosciuto tante persone, una città magnifica e i suoi tifosi. Andavo d’accordo con i miei compagni, il clima nello spogliatoio era molto positivo. Peccato perché pensavo di continuare un anno in più con la Fiorentina, però così è la vita. L’addio? È stato difficile. Io in due anni ho dato il massimo, è la mia mentalità. È stata dura perché per tre o quattro settimane non ho mai sentito nulla. Nessuno mi ha chiamato e questo vuol dire che mi hanno mancato un po’ di rispetto. Mi è sembrato che questi due anni in cui ho dato tutto non siano stati riconosciuti. Per me quella di Firenze è stata complessivamente una bella esperienza, non rinnego nulla”.