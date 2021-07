Prima risolvere la questione Mario Rui e poi dritti verso Emerson Palmieri

Il mercato estivo del Napoli è fatto di ostacoli e uno di questi è Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese ha un ingaggio di oltre 2 milioni e non è semplice risolvere la questione. Il Galatasaray ha formulato la prima offerta, come confermato ieri da Sky Sport, prestito con diritto di riscatto da parte dei turchi. Il club azzurro però non vuole scendere dalle sue condizioni, accetta 6/ 8 milioni, oppure prestito con obbligo di riscatto. Dovesse sbloccarsi questa operazione, come riporta il CdS si andrebbe diritti verso Emerson Palmieri, dove però il Chelsea non vuole svendere il suo giocatore. La prossima settimana possibile incontro con il laterale italo-brasiliano per cercare un’intesa.

La Redazione