Per il centrocampo c’è una richiesta specifica di Spalletti

Uno dei reparti sul quale il Napoli si muoverà per accontentare Spalletti è il centrocampo e i nomi non mancano di certo nella lista. Oltre ai vari Berge e Thorsby, senza dimenticare Camara, si aggiunge anche un ritorno. Il giocatore in questione è Bakayoko del Chelsea. Spalletti ha fatto intendere che cerca un mediano forte fisicamente e il giocatore maliano farebbe al caso del tecnico di Certaldo. Si cercherà un accordo con il club londinese, come nella passata stagione. Questo potrebbe fare da apripista per Emerson Palmieri, ma questa è un’altra storia.

La Redazione