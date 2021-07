Nonostante Spalletti tra Insigne e AdL ancora distanza sulle cifre

Luciano Spalletti ha fatto capire che vorrebbe al suo fianco il capitano Lorenzo Insigne, dimostrando che le questioni del passato Totti e Icardi sono ormai alle spalle. Il problema in questo momento è la distanza economica tra le parti in causa. L’entourage del capitano azzurro chiede oltre 5 milioni, mentre AdL è fermo nell’abbassarlo a 3,5 milioni per poi aumentare con i bonus nei prossimi 4/5 anni. Si dovesse restare a queste condizioni non sarà semplice trovare l’intesa. Non è un mistero che tra il tecnico di Certaldo e Insigne ci siano state telefonate anche nelle settimane scorse, entrambi vogliono proseguire all’unisono. Ora toccherà al presidente di fare un importante sforzo per accontentare Insigne e rendere felice Spalletti.

La Redazione