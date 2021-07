Napoli, tre sono i pezzi pregiati. Ma De Laurentiis valuterà le offerte

A quanto pare anche il mercato in uscita del Napoli ha più di un nome da offrire, anzi tre in particolare. Primo su tutti Kalidou Koulibaly, per cui accantonata la pista PSG, restano in pole top club di Premier. Come ad esempio Manchester City e Liverpool, che però sono attivi anche su Piotr Zielinski. Infine c’è interessamento di Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz. Intanto resta in bilico anche il rinnovo di Insigne, di cui si parlerà al termine dell’Europeo. sarà comunque De Laurentiis a decidere in base alle offerte che arriveranno.

fonte Il Mattino