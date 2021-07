Napoli femminile – Dal Cesena arriva la talentuosa Maddalena Porcarelli

Maddalena Porcarelli, nata a Jesi il 6 marzo 2000, è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Per lei già 32 presenze in A ed 89 in B, a dimostrazione della precocità del talento di questa ragazza che arriva dal Cesena ed è stata grande protagonista nell’ultimo campionato cadetto. Porcarelli è un trequartista con il vizietto del gol, in carriera è andata a segno 39 volte.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile