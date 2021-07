Massimiliano Gallo, giornalista: “Italia? Ha mostrato sprazzi di gioco spumeggiante…”

Ad “Il Sogno Nel Cuore – Speciale Europei”, Massimiliano Gallo, giornalista e direttore de “Il Napolista”:

“Ho più ansia per la partita di Berrettini, che per la finale dell’Europeo! Per la finale di Copa America, invece, penso che Messi si meriterebbe questa vittoria. Non sarà facile, però, per l’Argentina. Visto che di fronte avrà un grande Brasile. Che ha riscoperto anche un ottimo Paqueta, bistrattato in Italia. Per quanto concerne la nostra Nazionale, gioca un bel calcio che, in parte, ha stravolto i canoni classici dello stile italiano. Mostrando sprazzi di gioco spumeggiante. Alla fine, però, ciò che ci contraddistingue è sempre la fase difensiva. Ed una nota di merito va a Chiellini e Bonucci. In questa manifestazione, anche Chiesa merita una menzione. Delusione Napoli all’Europeo? Si dice Fabian, ma non ha giocato. Io dico Zielinski, perché ha giocato e non è riuscito ad andare oltre i suoi limiti. Come sempre accaduto nella sua carriera. Per Adl questo Europeo non è stato positivo: nessuno dei nostri si è messo in mostra. Ma credo che il presidente stia pagando l’errore di non vendere i calciatori dopo la stagione dei 91 punti. In piccolo, ha fatto lo stesso errore dell’Inter post-triplete. Gli azzurri che si sono messi in mostra sono stati Insigne e Di Lorenzo. Per il capitano, però, essendo all’ultimo anno di contratto, non arriveranno offerte monstre. Un altro uomo che potrebbe avere mercato è Lozano. Emerson Palmieri? Sarebbe un ottimo innesto. Ma va trovato prima un uomo da cedere. Spalletti? I toni pacati in conferenza sono stati voluti. Ogni tanto gli è scappata la frizione. E ha dato qualche risposta piccata. Lasciandoci intravedere il suo essere vulcanico. Che, probabilmente, vedremo in futuro. Darà alla squadra la consapevolezza del proprio valore e della propria forza. Oltre che un bel po’ di esperienza. È uno che si fa volere bene dai suoi calciatori. Al contrario di ciò che si dice. Nella seconda esperienza a Roma ed all’Inter ha rotto con Totti e Icardi anche per volere della società. Se il Napoli ed Insigne troveranno un accordo, Spalletti sarà ben felice di avere il capitano a disposizione”.

Fonte: 1 Station Radio