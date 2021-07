Mario Rui: il Galatasaray propone il prestito, piace anche al Trabzonspor

Mario Rui, terzino del Napoli, è nelle mire del Galatasaray, di conseguenza potrebbe lasciare il club azzurro e trasferirsi in Turchia. Il club turco lo ha individuato come soluzione per la propria fascia sinistra e lo ha posizionato in cima alla sua agenda. L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio riferisce, durante “calciomercato l’originale” che il Galatasaray ha proposto un prestito con diritto di riscatto. Intanto, stando a quanto riportato dal CdM, Anche il Trabzonspor di Marek Hamsik lo starebbe valutando.