Lunedì, la Nazionale e Berrettini saranno ricevuti da Sergio Mattarella

Quella di domani, per gli italiani, potrebbe essere una domenica storica. Nel pomeriggio, la finale del torneo tennistico di Wimbledon vedrà in campo il tennista romano, Matteo Berrettini, e sarà la prima volta nella storia in cui un italiano si appresterà a giocarsi il prestigioso titolo del mitico torneo sull’erba e, in serata, la Nazionale di calcio, agli ordini di Roberto Mancini, disputerà la finale degli Europei di calcio proprio contro l’Inghilterra, nel tempio calcistico chiamato Wembley. Qualunque sarà il risultato delle due performance sportive, una volta rientrati alla base, gli azzurri del calcio capitanati dal tecnico e Berrettini, saranno ricevuti lunedì alle 17 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche lui di rientro da Londra.

SkySport