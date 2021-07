Insigne-Spalletti, chiacchierate e c’è la voglia di entrambi per l’azzurro

Nel giorno della presentazione in sala stampa al Konami Treining Center di Castel Volturno, il tecnico Luciano Spalletti sul tema Lorenzo Insigne: “L’ho sentito dopo la sfida al Belgio per fargli i complimenti per la rete realizzata. Lo vorrei al mio fianco, per parlarci poi. Nel calcio ci sono dinamiche che non sono facili da prevedere”. Il tecnico di Certaldo in passato non ha avuto rapporti facili con i vari Totti e Icardi, ma con il ragazzo di Frattamaggiore l’intesa è molto forte. Da entrambe le parti c’è la voglia di azzurro, ma ora tocca a De Laurentiis accontentare il capitano del Napoli, ma questa è un’altra storia.

La Redazione