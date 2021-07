Infortunio per Phil Foden, il centrocampista out per la finale di domani

Vigilia della finalissima di Euro 2020 tra Inghilterra ed Italia. Brutte notizie in casa britannica. In vista della gara di domani a Wembley, Gareth Southgate dovrà fare a meno di un suo calciatore. La giovane stella del Manchester City Phil Foden, infatti, non prenderà parte all’allenamento di oggi con il resto del gruppo. Il centrocampista ha infatti rimediato un infortunio nella giornata di ieri e, con ogni probabilità, sarà indisponibile per la sfida di domani contro gli azzurri.

gianlucadimarzio.com