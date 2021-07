Il Napoli dovrà cedere Mario Rui prima di dare l’assalto ad Emerson

Un altro tassello che dovrà incastrarsi prima di sferrare l’assalto al terzino del Chelsea sarà la cessione di Mario Rui: il discorso è avviato con il Galatasaray ma ci sarà ancora da lavorare perché c’è bisogno che venga raggiunto l’accordo tra le società e tra il club turco e il terzino portoghese. Intanto ieri Ghoulam accompagnato dal dottore Raffaele Canonico, il responsabile dello staff medico del Napoli, è stato visitato dal professore Mariani a Villa Stuart a Roma per un controllo programmato al ginocchio sinistro dopo l’operazione al legamento crociato del 7 marzo scorso. Il recupero prosegue secondo l’iter previsto e il terzino algerino continuerà il percorso riabilitativo. Lunedì al raduno a Castel Volturno verrà presa la decisione se partirà per il ritiro a Dimaro o se la farà direttamente al secondo dal 5 agosto a Castel di Sangro per cominciare il lavoro sul campo in maniera graduale con i compagni. Bakayoko è rientrato al Chelsea per fine prestito, diverse opzioni per la sua sostituzione: l’austriaco Grillitsch dell’Hoffenheim, lo svizzero Zakaria del Borussia Mönchengladbach, lo svedese Berge dello Sheffield United, il norvegese Thorsby della Sampdoria. Roberto Ventre (Il Mattino).