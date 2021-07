Francesco Baiano, ex Azzurro: “Sarri? Tra i migliori in circolazione…”

Francesco Baiano, Allenatore:

“La Lazio è un club importante, ora avrà Sarri, uno dei migliori allenatori in circolazione. Non pensavo potesse andare in biancoceleste, ma solo perché credevo nella permanenza di Inzaghi. Penso che Lotito sia come tanti altri, non vedo possibili problemi. Anche perché se non fosse così Inzaghi non sarebbe rimasto alla Lazio per cinque anni. Credo sia un presidente che lasci lavorare in tranquillità lo staff. Poi i risultati, come sempre, faranno differenza”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com