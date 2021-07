Fedele: “Insigne deve lasciare il Napoli, è l’unica soluzione. Jorginho? Non vincerà il Pallone d’Oro”

L’ex dirigente Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte sul futuro di Lorenzo Insigne e sulla Nazionale di Roberto Mancini, impegnata domani undici luglio contro l’Inghilterra nella finale di Euro 2020: “Io credo che la soluzione migliore per tutti sia la seguente: Insigne deve lasciare il Napoli. Spero ci sia una offerta importante sia per lui che per il calciatore. Ne guadagnerebbero tutti. Mi sembra che la questione rinnovo sia in stand-by e non mi sembra il caso che il calciatore vada via a parametro zero nel 2020. Per questo motivo mi auguro che ci sia una società in grado di soddisfare sia il Napoli che il giocatore. Per quello che concerne l’Italia, Jorginho sta facendo delle cose egregia e, per certi versi, anche sorprendenti. Ma non penso possa vincere il Pallone d’Oro anche qualora l’Italia vincesse Euro 2020″, ha aggiunto Enrico Fedele nel corso del suo intervento.