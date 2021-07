Di Lorenzo, il suo Europeo ha attirato l’interesse dello United

Non sta passando inosservato l’Europeo di Giovanni Di Lorenzo. Attento, diligente, padrone della fascia di competenza., non a disagio sull’ altra, puntuale nei recuperi in difesa, senza disdegnare la proposizione in avanti. Su di lui avrebbe messo gli occhi lo United, pronto ad offrire 20 milioni. Lo scrive La Stampa.“La rivelazione Di Lorenzo ha scomodato le riflessioni del Manchester United. «La Premier mi piace, molto: c’è tutto, ritmo, un cross dopo l’altro e ogni gara è una battaglia…», ha raccontato l’esterno destro del Napoli. Quanto può valere l’ex empolese ora che l’Europeo lo ha messo in vetrina? Lo United può spingersi fino ai 20 milioni per un interprete che in Inghilterra considerano adatto al loro campionato“.