Conte: “Questo è un altro Jorginho, l’ Inghilterra gli ha fatto bene”

Il Telegraph intervista Antonio Conte. Argomento principale la finale di domani tra Italia ed Inghilterra a Wembley. L’ex tecnico dell’ Inter elogia la coppia di centrali difensiva, Bonucci-Chiellini, Donnarumma e Barella e si sofferma anche su Jorginho. “Penso che per Jorginho sia stato molto importante giocare in Premier. Giocare in Inghilterra ti insegna a giocare con intensità, a migliorare la tua capacità di passaggio, a velocizzare i tuoi pensieri. E allo stesso tempo migliori fisicamente. In Inghilterra Jorginho è migliorato molto e oggi è un giocatore più forte rispetto a quello che giocava nel Napoli. È sempre stato un calciatore cui piaceva giocare a calcio e fare il playmaker, ma fisicamente è cresciuto tanto. E questo è molto importante per lui e per la Nazionale.”