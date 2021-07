CALCIO FEMMINILE – Giorgia Spinelli ad un passo dalla Sampdoria

La Sampdoria del neo tecnico Antonio Cincotta non vuole essere una meteora in serie A, anzi cercherà di piazzare un colpo per la difesa. Secondo tuttocalciofemminile.com il club ligure del presidente Ferrero, starebbe ad un passo dalla calciatrice dell’A.c. Milan Giorgia Spinelli. Lei porterebbe esperienza internazionale avendo giocato anche in Francia. Mancano pochi dettagli ma coach Cincotta sta per avere il difensore che tanto desiderava.

La Redazione